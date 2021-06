XINGUARA: PREFEITURA REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS AGENTES DE TRÂNSITO.

A prefeitura de Xinguara, está realizando por meio do DMT, (Departamento de Trânsito Municipal), o curso de capacitação profissional e atualização. Em cumprimento da Portaria 94° do Denatram, que recomenda uma atualização a cada 3 anos dos agentes de transito. O curso teve início nesta quarta-feira dia 18 de junho, no auditório da Secretaria de Agricultura, e terá 72 horas/aulas, contemplando 8 horas de aula ao dia, trabalhando as disciplinas, Legislação de Trânsito Aplicada, Ética e Cidadania, e Operação e Fiscalização de Trânsito