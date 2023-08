XINGUARA: Homem morto e moto são encontrados em bueiro

Um caso misterioso chamou a atenção da população de Xinguara, no sul do Pará, na tarde deste domingo (27): um homem, identificado como Bruno Anderson da Silva Rodrigues, de 26 anos, foi encontrado morto dentro de um bueiro. E no mesmo espaço tão apertado, estava a moto dele. A Polícia Civil investiga se o caso trata-se de realmente de um acidente de trânsito.

Bruno Anderson foi localizado por crianças que estavam brincando perto da área onde fica o bueiro, na avenida Antônio Pedroso, setor Mariazinha. As polícias Civil e Militar foram acionadas. A área foi isolada e uma funerária fez a remoção do corpo para análise. Familiares e amigos apontam que ele estava desaparecido desde sexta-feira (25).

O corpo de Bruno estava em avançado estado de decomposição. Entre os detalhes que levantam dúvidas sobre um possível acidente de trânsito é que a moto estava por cima dele. E alguns dos pertences dele estavam do lado de fora do bueiro. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Xinguara.

(A Notícia Portal/ Fato Regional)