Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa por lesões no tornozelo

O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na sexta, às 16h.

A dupla fez exames de imagem na manhã dessa sexta-feira e já iniciaram sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito. Ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve de ser substituído, enquanto o lateral seguiu em campo até o fim. Força, Ney e Danilo! Vocês vão voltar com tudo!

Fonte: Portal G1