SANTANA DO ARAGUAIA: Brenno Alencar morre em acidente automobilístico

A população de Santana do Araguaia, amanheceu em comoção com a morte de um jovem de 25 anos. Brenno Alencar, filho do empresário Antônio Humberto ‘Alencar’, morreu na madrugada desta quinta-feira por volta das 5h, durante um acidente na avenida dos Carajás.

Ele dirigia uma caminhonete que capotou pelo menos três vezes na pista, Brenno foi arremessado para fora do veículo. O jovem sempre morou em Santana do Araguaia e era uma pessoa de muitos amigos. Uma moradora disse que o sentimento na cidade é de ‘extrema tristeza’ pela morte de Brenno. No seu perfil de Instagram com quase 10 mil seguidores, Brenno mostrava sua irreverência. A última postagem que ele fez, foi um compartilhamento no seu story – às 17h de ontem (10).

Mais detalhes sobre o fato estão sendo apurados pela nossa reportagem.

(Portal Notícia – Play TV/Redação)