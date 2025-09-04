Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende oito suspeitos de integrar facção criminosa no Pará, Goiás e Santa Catarina

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA) prendeu oito suspeitos de fazer parte de organização criminosa de âmbito nacional. Foi na operação Saldo Devedor 2, deflagrada quarta e quinta -feira (3 e 4) no Pará, Goiás e Santa Catarina.

Todos são suspeitos de serem tesoureiros em organização criminosa de tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e homicídios contra agentes da segurança pública.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nas cidades de Belém, Curuçá, Igarapé-Açu, Santarém, Prainha, Portel, Camburiú/SC e Goiânia/GO.

Durante as buscas em Igarapé-Açu foram encontrados 267 gramas de cocaína, 1,550 quilos de maconha, nove munições calibre 38, além de balanças, dinheiro e material para embalagem da droga. Por isso, o alvo de prisão no local foi preso também em flagrante.

O mesmo ocorreu com o alvo em Camboriú; na sua casa foram encontrados 35,6 quilos de maconha durante a busca, o que motivou a prisão em flagrante, além do cumprimento do mandado de prisão.

Na primeira fase da operação, em 04/12/2024, já haviam sido cumpridos outros 37 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra suspeitos de desempenhar a mesma função na organização criminosa.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará – FICCO/PA, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal – PF, Polícia Civil do Estado do Pará – PCPA e Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado do Pará. Também deram apoio na segunda fase da operação a Polícia Militar do Pará e as Polícias Civis de Goiás e Santa Catarina. (A Notícia Portal com informação da Comunicação da Polícia Federal/ Fotos: Divulgação)