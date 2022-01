Bombeiros encerram buscas por vítimas de naufrágio no Rio Araguaia, em Santana do Araguaia

Após nove dias de buscas, o 10º Grupamento Bombeiro Militar (10º GBM), sediado em Redenção, no sul do Pará, encerrou, na manhã desta quarta-feira (5), as buscas pelas vítimas do naufrágio de uma embarcação de pequeno porte ocorrido no dia 27 de dezembro, no Rio Araguaia, na localidade de Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia, na mesma região. Das seis pessoas desaparecidas, três foram localizadas.

As buscas envolveram o 10º GBM – com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santana do Araguaia (Semma), Capitania dos Portos e comunidade ribeirinha.

Na embarcação, uma voadeira, que naufragou no rio, estavam 13 pessoas da mesma família, que retornavam de um acampamento às margens do Araguaia, onde passaram as festividades de Natal. Seis conseguiram se salvar.

No mesmo dia foi localizado o corpo da bebê Ana Sofia, de oito meses. As buscas prosseguiram para localizar as outras seis pessoas desaparecidas. Na quarta-feira (29/12), foi encontrado o corpo de Ezequiel Costa Silva.

Na sexta-feira (31/12), foi localizado o corpo da menina Ana Vitoria, de 8 anos, que estava a aproximadamente 18 quilômetros do local onde a embarcação afundou. No ultimo domingo (2), a equipe de buscas encontrou o corpo de Marcelo dos Santos Abreu, que era deficiente físico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram realizadas em quase toda a extensão do Rio Araguaia naquele trecho, chegando próximo à cidade de Araguacema (TO). Ainda seguem desaparecidos Gleiciane dos Santos Abreu; Pietro, de apenas nove anos; e uma mulher, que ainda não teve o nome informado.

Familiares informaram que irão seguir as buscas, por conta própria, na tentativa de localizar as três pessoas desaparecidas.

(Com informações: Blog Zé Dudu)