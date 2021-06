REMO VAI A BELO HORIZONTE TENTAR REVERTER VANTAGEM DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL

A equipe mineira tem boa vantagem após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, gols de Hyoran e Nacho, podendo perder por até um gol de diferença, ou empatar para seguir às oitavas de final do mata-mata.

Ao Remo cabe buscar uma vitória com três ou mais gols de diferença para tentar avançar à outra fase da competição, ou terá de se contentar em disputar apenas a Série B do Brasileiro.

O técnico Cuca segue com muitos desfalques na equipe e ainda não sabe se contará com os laterais Guga e Guilherme Arana, que retornam da seleção olímpica. Desfalque certo é de Junior Alonso, que servirá o Paraguai na Copa América. Savarino e Alan Franco ainda não tiveram suas convocações confirmadas e também podem ficar de fora do jogo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-MG X REMO

Data: 10 de junho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Hyoran, Marrony e Hulk.

Desfalques: Junior Alonso, Guga e Arana( a confirmar)

REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne.