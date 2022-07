Xinguara: Cavalgada e Show abrem programação do veraneio no Pontão

Na manhã do último sábado, 9, a tradicional cavalgada do distrito São José abriu a programação da temporada de veraneio, deste ano, no Pontão. Mais de 400 cavaleiros e amazonas participaram em dez comitivas. “A nossa comitiva tem 30 integrantes entre amigos e familiares. É o terceiro ano que a gente participa, estamos muito felizes com a volta da cavalgada”, disse o médico Reinaldo Pimenta.

Os expectadores encheram as calçadas da avenida principal. Teve gente que veio de longe, como o funcionário público Ericson Martins que saiu de Sanclerlândia, Goiás, para prestigiar, pela primeira vez, a famosa Cavalgada da São José.

“É uma grande cavalgada, vim a convite de um amigo, que trouxe a comitiva Recanto do Aconchego. A organização está de parabéns. Com certeza, no ano que vem estarei de volta”, falou Ericson.

Para a empresária de Xinguara, Dilene Brito, que acompanha a festa há 20 anos, é uma alegria curtir as praias da região e assistir à cavalgada com a turma, “aqui está inflamado, bom demais”, brincou.

Depois de dois anos sem a realização da festa, a ansiedade estava grande para a chegada desse 9 de julho.

Os comerciantes locais também ficaram empolgados. Esta época do ano é muito esperada por eles. “É o que a gente esperava, as vendas aumentam, significativamente”, contou Aldaires Silva, gerente comercial.

A satisfação do retorno da celebração, do agronegócio local, juntamente com o empresariado, a população e os turistas, é compartilhada com os organizadores.

“Hoje estamos retornando com a nossa festa, é só gratidão, é a tradição do nosso lugar, nosso coração é só alegria”, destacou Euvaldo Araujo, organizador do evento.

“É um prazer enorme acompanhar esse encontro, que ficou dois anos sem acontecer. O distrito São José tem nosso apreço, não é atoa que trouxemos iluminação de led e traremos, em breve, mais 2 km de asfalto, só temos motivos para comemorar”. Acrescentou Moacir Faria, prefeito de Xinguara.

À noite, a festa continuou à beira do rio Araguaia com o show de Humberto e Ronaldo. A dupla cantou sucessos sertanejos, autorais e de outros artistas do segmento, e interagiu com o público.

“É a nossa primeira vez aqui, muito especial fazer um show nesse lugar lindo, estamos encantados”, apontou Humberto da dupla Humberto e Ronaldo.

Para o público, a temporada não poderia ter começado melhor. “O melhor lugar é aqui, o show está muito bom, eu sou apaixonada por esse lugar”, comentou Meirivania Oliveira, que vem, anualmente, de Anápolis, GO, para aproveitar a temporada.

No próximo fim de semana, a programação continua com os shows de Cleo Andrade, na sexta-feira, 15, e Biu do Piseiro, no sábado, 16.

Em virtude do prolongamento do período chuvoso, esse ano, as águas do rio ainda não baixaram o suficiente para descobrir a grande faixa de areia onde seriam montadas a estrutura de palco e as tendas comerciais. Por isso os shows devem acontecer no porto do distrito São José. Todos os serviços oferecidos pela prefeitura de Xinguara estão funcionando, normalmente, na ilha. Foram construídos locais de atendimento, da Saúde, da Defesa Civil, do Meio Ambiente, da Policia Militar, instalados banheiros, placas de sinalização para a segurança dos frequentadores e pontos de coleta de lixo.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Xinguara