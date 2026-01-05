Acontecimentos

Vice-presidente da Venezuela declara que o país ‘nunca será colônia de nenhuma nação’

O discurso de Delcy Rodríguez é uma resposta a recente declaração de Donald Trump, de que os EUA irão assumir o controle da Venezuela

05/01/2026

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste fim de semana (03) que o país não cederá à intervenção dos Estados Unidos. Em um pronunciamento transmitido pela televisão, ela convocou ministros e a população a resistirem a uma invasão americana.

O pronunciamento é uma resposta direta à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o governo americano pretende assumir o controle do país durante um período de transição.

Em seu discurso, Delcy declarou que a Venezuela “nunca será colônia de nenhuma nação”. Ela também ressaltou que Nicolás Maduro continua sendo o presidente do país, mesmo após o sequestro realizado pelos EUA.

As declarações ocorreram em Caracas, ao lado do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da vice-presidente, além do ministro do Interior, Diosdado Cabello, e dos titulares das pastas das Relações Exteriores e da Defesa.

O pronunciamento é uma resposta direta à declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o governo americano pretende assumir o controle do país durante um período de transição. Segundo Washington, a medida seria adotada até a realização da transição, após a captura de Maduro na madrugada deste sábado. ( A Notícia Portal com informações de O Liberal/ Foto: Divulgação) 

05/01/2026

Notícias relacionadas

Homem é preso acusado de estuprar enteada de onze anos, abusos teriam começado quando a menina tinha nove anos

12/10/2021

Suspeito de tráfico é baleado e preso durante operação da PM em Ladeira Vermelha

30/06/2025

Por G1 MT Carga de R$ 70 milhões em cocaína é apreendida em rodovia de MT

12/08/2020

REDENÇÃO: Atleta redencense é campeão tocantinense de fisiculturismo

17/06/2019
Botão Voltar ao topo