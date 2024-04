Sistema prisional do Pará não registra fugas no primeiro trimestre de 2024

Desde sua criação em 2019, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Pará tem revolucionado o sistema prisional do estado, antes marcado por fugas constantes. Em 2019, foram registradas 1.022 fugas em 30 unidades prisionais paraenses, contrastando com a atual realidade de ausência de fugas nos primeiros três meses de 2024, representando uma queda de 94,9% desde a criação da Seap.

Para alcançar essa mudança significativa, o governo estadual investiu na criação da Polícia Penal, em infraestrutura, equipamentos e na valorização dos servidores. A retomada do controle das unidades penais pelo Estado desde 2019 foi crucial, refletindo-se em uma queda constante no número de fugas nos anos seguintes.

Em 2020, o número total de fugas caiu para 68, com destaque para a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, que passou de 621 casos em 2019 para apenas 12 em 2020. A tendência de queda continuou em 2021 e 2022, com 15 e 6 casos registrados, respectivamente, em todo o estado.

A eficácia do controle carcerário foi evidenciada pela Operação “Mute” em 2023, onde o Pará não registrou nenhum aparelho celular ou produto ilícito nas unidades prisionais. O investimento em infraestrutura, segurança e no aumento do efetivo policial contribuiu para essa conquista, refletindo também na redução da violência no estado, com uma queda de 13,7% na criminalidade em 2023, conforme dados do Monitor da Violência do Portal G1. (A Notícia Portal com informações do Agência Pará)