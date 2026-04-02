Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas no fim da tarde desta quarta-feira (1º), em Ourilândia do Norte.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por vários golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O ocorrido aconteceu na Rua 12 de Julho, no setor Novo Horizonte, em Ourilândia do Norte (PA). As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na cena para atender a ocorrência e realizar os procedimentos iniciais. O delegado titular da Delegacia de Ourilândia do Norte, Elioenai, também acompanhou o caso de perto e iniciou os primeiros levantamentos para dar início às investigações.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que deve trabalhar para identificar a vítima e esclarecer os fatos.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de o fato regional)

Veja o momento do ocorrido no link abaixo:

https://www.instagram.com/reel/DWnPRJ-jtmP/?igsh=ZTNhcTZremVyNDZ2