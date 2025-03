TUCUMÃ: Vereador denuncia falta de reparos cemitério municipal.

O vereador Ulisses Pereira, conhecido como Juliano Camargo (MDB), denunciou através de video na rede social e garantiu que vai levar o tema ao plenário da Câmara Municipal na próxima sessão, sobre a situação precária da iluminação do Cemitério.

“Por pouco não conseguimos realizar o enterro” disse o Vereador Juliano, após participar do sepultamento de uma pessoa em apoio à família.

A falta de manutenção na iluminação do Cemitério Bosque da Saudade, dificulta os enterros e outros serviços que eventualmente precisam ser feitos no final do dia.

O vereador Juliano disse que vai levar o fato ao plenário da Câmara Municipal e pretende receber o apoio de outros vereadores para encaminhar solicitação ao Poder Executivo no sentido de restabelecer a iluminação do Cemitério. (A Notícia Portal / da redação)