Trio é preso por furto e porte ilegal de arma de fogo em São Félix do Xingu

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ordem Social, unidade vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), prendeu três homens em flagrante pela prática do crime de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em São Félix do Xingu, na última quarta-feira (18).

A ação teve início após as equipes da PC serem acionadas para investigar furtos de semoventes, ou seja, bens móveis que possuem a capacidade de se mover por si próprios, como animais, sejam eles selvagens, domesticados ou domésticos.

Segundo as investigações da Polícia Civil, as informações constavam a subtração de aproximadamente 1.200 semoventes bovinos, que estariam sendo direcionados para uma fazenda, localizada na zona rural de São Félix do Xingu.

No decorrer das diligências, três indivíduos foram autuados em flagrante pela prática criminosa e, em seguida, conduzidos até a unidade policial para as medidas cabíveis. O trio de suspeitos responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por furto de semoventes. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da PCPA/Foto: Divulgação)