TRE-PA adia julgamento de recurso eleitoral que envolve vereador de Ourilândia do Norte

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) adiou o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600629-58.2024.6.14.0074, que tramita contra o vereador Edivaldo Borges Gomes (MDB) e outras três pessoas envolvidas em uma ação sobre abuso de poder econômico e captação ilícita de votos nas eleições municipais de 2024, em Ourilândia do Norte, no sudeste do Estado.

A sessão estava marcada para o dia 10 de novembro de 2025, às 14h, no plenário do TRE-PA, sob relatoria do juiz Tiago Nasser Sefer. No entanto, o magistrado retirou o processo de pauta após pedido de vista do advogado de defesa, Yuri Pompeu Braga Gonçalves, que representa Edivaldo Borges e os demais recorrentes, Dheymison da Silva Gomes, Débora da Silva Gomes e Deibson da Silva Gomes.

Com a decisão, o julgamento foi adiado sem nova data definida para apreciação do recurso, que questiona a sentença proferida na 74ª Zona Eleitoral de Ourilândia do Norte.

A intimação de pauta, expedida pela Secretaria Judiciária do TRE-PA, indicava que a sessão seria híbrida, com transmissão ao vivo pelo site oficial do Tribunal e pelo canal do YouTube, conforme prevê a Resolução nº 5.681 do TRE-PA. O processo não tramita em segredo de Justiça e segue sem pedido de liminar ou tutela antecipada. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)