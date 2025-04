Tradição e rivalidade regional em campo entre Paysandu e Goiás

A competição, criada para valorizar clubes das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, além do Espírito Santo, chega ao seu momento decisivo com dois velhos conhecidos. Esta será a nona final de Copa Verde disputada pelo Paysandu, que já conquistou o troféu em 2016, 2018, 2022 e 2024.

O adversário também tem história na competição. O Goiás foi o algoz do Papão na final de 2023, vencendo os dois jogos decisivos (2 a 0 em Belém e 2 a 1 em Goiânia) e levantando a taça.

Agora, sob o comando do técnico Luizinho Lopes, o time paraense busca revanche e confia no retrospecto recente: o Paysandu foi campeão nas duas vezes em que enfrentou o rival estadual do Goiás, o Vila Nova, em finais da Copa Verde (2022 e 2024).

Como chegam os finalistas: Os dois clubes vivem realidades distintas no início da temporada 2025. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu estreou com derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, enquanto o Goiás largou bem, vencendo o Amazonas por 1 a 0.

Nos campeonatos estaduais, o Papão está na final do Parazão, onde enfrentará o arquirrival Clube do Remo. Já o Esmeraldino foi eliminado nas semifinais do Goianão, justamente pelo Vila Nova.

Ficha do jogo – Final da Copa Verde (ida)

• Jogo: Paysandu x Goiás

• Data: Quarta-feira, 9 de abril de 2025

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Estádio Mangueirão – Belém (PA)

• Transmissão: TV Cultura do Pará (canal 2.1) e YouTube da emissora. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Reprodução Agência Pará)