TOCANTINS VAI RECICLAR 2,5 TONNELADAS DE RDES APREENDIDAS NA PESCA PREDATÓRIA.

Todo esse material vinha sendo mantido no pátio de apreensões do Instituto, enquanto aguardava a análise e a definição das condições jurídicas legais, que autorizam o envio das redes apreendidas para destruição e, agora, será destinado para reciclagem.

“A destinação ambientalmente adequada dessas redes é um compromisso do Naturatins com o meio ambiente e toda a sociedade. Esta cooperação com a Ascampa era uma solução aguardada. Vamos desobstruir o pátio e contribuir com a geração de renda para as famílias que trabalham na reciclagem, colaborando com a conservação e a proteção da natureza. Fechamos assim, o ciclo de ganho ambiental da fiscalização”, afirma Renato Jayme, presidente do Naturatins.

Para o diretor de Proteção e Qualidade Ambiental do Naturatins, Eliandro Gualberto, esse material é resultado da fiscalização realizada ao longo dos anos. “Portanto, não tem a menor condição de reaproveitamento ou reutilização. Mas também não poderiam ser descartados, de qualquer forma, na natureza. Então, essa cooperação vai permitir que sejam realizadas a separação dos materiais e a transformação em matéria-prima, para fabricação de produtos reciclados”, destaca.

“Os materiais enviados para a Ascampa são objetos de apreensões, com registro, e mesmo que tivessem condições de aproveitamento, não poderiam ser utilizados. Com a reciclagem, o Naturatins volta a movimentar o espaço de armazenamento temporário das apreensões e o meio ambiente permanece livre desses materiais”, reitera o gerente de Fiscalização, Cândido José Neto.

A presidente da Ascampa, France Magna, agradece ao Naturatins, pela oportunidade desta parceria. “A gente vai fazer o recolhimento das redes de pesca, junto com o chumbo.

Na Associação, vamos fazer a triagem desse material, separar o chumbo das redes de pesca. Depois, vender o chumbo aqui em Palmas e a rede de pesca enviaremos para Luzimangues [Distrito de Porto Nacional], onde será moído, triturado e transformado em grãos, que depois vão virar sacola, corda de varal, materiais reciclados”, afirma.

Segundo France Magna, graças a esse material, muitos associados poderão ser atendidos, pois vai trazer renda a muitas famílias que ali trabalham. “Nós recebemos todo tipo de material reciclável, do papel ao ferro e até lixo eletrônico. A gente fica aqui na 403 Norte, em Palmas, fazemos coleta nas residências, mas também recebemos o material aqui na Associação”, conclui a presidente da Ascampa.

Os interessados em destinar algum tipo de material reciclável em Palmas, podem entregar diretamente na Ascampa ou solicitar o recolhimento por meio dos telefones (63) 98441-6750 ou 98113-1603.

