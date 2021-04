TEMPORAL PROVOCA EXPLOSÕES, INCÊNDIOS E DANIFICA REDE ELÉTRICA EM CANAÃ DOS CARAJÁS

Uma forte chuva causou danos à rede elétrica do município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, no domingo (25). O temporal assustou moradores e deixou parte da cidade no escuro.

Imagens divulgadas do temporal mostram pequenos incêndios causados por explosões de transformadores de energia. Não houve registro de feridos.

A Prefeitura Municipal informou que a rede elétrica ficou danificada e que parte da cidade ficou sem luz. A situação só foi controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros nos lugares com danos maiores.