Suspeitos tentam fugir, mas são capturados pela PM com moto irregular em Ourilândia do Norte

Durante a Operação Saturação, deflagrada na noite de quarta-feira (22), policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar, vinculado ao CPR XIII, prenderam dois indivíduos que transitavam em uma motocicleta com sinais de adulteração no setor Aeroporto, em Ourilândia do Norte.

De acordo com o relatório policial, a guarnição realizava rondas ostensivas determinadas pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, quando avistou dois homens em atitude suspeita. O veículo apresentava supressão da placa e outras alterações visíveis. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, passando por vias e canteiros de difícil acesso.

Após o acompanhamento tático, os policiais conseguiram interceptar os indivíduos, que abandonaram a motocicleta e tentaram se esconder em uma residência. Ambos foram contidos e imobilizados. A verificação constatou que a moto possuía pintura diferente da original e sinais evidentes de adulteração.

Diante da situação, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A ação foi coordenada pelo major Júlio, comandante do 36º BPM, com apoio do capitão Leymir. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)