Sul e Sudeste do Pará recebem fortalecimento na atuação do Judiciário

Coordenada pela desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, à frente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), a iniciativa tem como objetivo estreitar laços com a população e promover melhorias na prestação jurisdicional.

A agenda começa nesta quarta-feira (28), em Parauapebas, sudeste, com visitas institucionais que visam fortalecer a integração entre o Poder Judiciário e os órgãos municipais. A ação marcará o início de um percurso pelo interior do Estado que valoriza o diálogo, a escuta e o compromisso com a cidadania.

Na quinta-feira (29), a comitiva seguirá para o município de Xinguara, sul do estado, onde será instalada, às 9h, a primeira unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

O espaço representará uma nova etapa na forma como a Justiça lida com os conflitos, promovendo soluções mais rápidas através de práticas de conciliação e mediação, muitas vezes sem a necessidade de ajuizamento de ações.

Também está prevista uma reunião com a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), reforçando a colaboração entre as instituições.

Cerimônia

Na sexta-feira (30), será a vez de Redenção, sul do Pará, vivenciar um momento de celebração e afeto: o Casamento Comunitário, que ocorrerá às 9h, no auditório da Faculdade Integrada de Carajás.

A cerimônia civil reunirá casais da região em uma manhã marcada pelo reconhecimento oficial do amor e pela garantia de direitos civis básicos.

Encerrando a programação, no sábado (31), a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento participará da abertura da Expo Carajás, um dos principais eventos voltados ao agronegócio da região.

A feira reunirá produtores(as) rurais, expositores(as) e palestrantes em um espaço voltado à inovação, negócios e fortalecimento da economia local.

A presença do Judiciário paraense no evento visa reafirmar o compromisso com uma Justiça mais próxima, eficiente e sensível às realidades do interior paraense. (A Notícia Portal com informações de Anna Ribeiro/ Foto: Maycon Nunes Agência Pará)