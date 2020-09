Garimpeiros interditam PA-279 na altura do rio Cateté, em Ourilândia

Os garimpeiros da região sul e sudeste do Pará interditaram na noite de ontem, 23, parte da PA-279, na altura do rio do Cateté, em Ourilândia do Norte, sul do Pará. Segundo os manifestantes, o motivo do bloqueio é pelo fim da queima e destruição do maquinário e ferramentas de trabalho por parte das ações do Ibama na região.

Segundo Patrícia Solfa, integrante do movimento, em entrevista ao Fato Regional na manhã desta quinta-feira, 24, a manifestação é pacífica e, a via será liberada para tráfego a cada 12 horas. “Queremos a regularização das áreas brancas do nosso estado. Somos a única classe no Brasil que paga imposto e tem que estar ‘brigando’ para poder ter a atividade regularizada. Isso é um absurdo”, destaca.

Ainda de acordo com Patrícia, eles esperam por uma resolução do Governo Federal há mais de 10 meses, quando estiveram reunidos com os parlamentares e o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. (Fato Regional)