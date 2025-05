Órgãos de segurança se reúnem para iniciar operação de desintrusão na TI Kayapó no Sul do Pará

Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde de quarta-feira (30) realizada no 52° Batalhão de Infantaria de Selva (52º BIS) na cidade de Marabá, representantes de diversos órgãos federais anunciaram oficialmente o início da Operação Kayapó, uma ação conjunta voltada à proteção dos povos indígenas e à preservação da Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará.

A operação atende à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, que trata da proteção dos direitos fundamentais das populações indígenas, especialmente durante situações de ameaça e emergência.

A Terra Indígena Kayapó, localizada no coração da floresta amazônica, abrange uma área de aproximadamente 3,28 milhões de hectares e é habitada por cerca de 6.365 indígenas, distribuídos em 67 aldeias.

O território tem enfrentado fortes pressões externas, como garimpo ilegal com uso de maquinário pesado, grilagem de terras e pecuária irregular, atividades frequentemente ligadas ao crime organizado, detalhou Nilton Tubino Coordenador da Operação da Casa Civil do Governo Federal.

A A coletiva contou com a presença de representantes da Casa Civil (órgão responsável pela coordenação da operação), do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), da Polícia Federal (PF), do Exército Brasileiro, da Força Nacional de Segurança Pública, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Durante o evento, foram detalhadas as estratégias da operação, que incluem o reforço da fiscalização em áreas críticas, ações repressivas contra atividades ilegais e medidas emergenciais de proteção às comunidades indígenas ameaçadas. As autoridades reforçaram o compromisso do Estado brasileiro com a defesa dos direitos dos povos originários e o combate aos crimes ambientais na Amazônia.

A Operação Kayapó é mais um desdobramento das políticas públicas voltadas à proteção da floresta e de seus povos, em meio a um contexto de crescente atenção nacional e internacional sobre a crise ambiental na Amazônia. (Roney Braga A Notícia Portal/ Imagens da Assessoria de Imprensa da Força Nacional)