STF torna Jair Bolsonaro réu por conspiração golpista

O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se réu nesta quarta-feira, 26 de março de 2025, após o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). A acusação aponta que Bolsonaro liderou uma conspiração para realizar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A decisão foi tomada por unanimidade pela primeira turma do STF e inclui, além de Bolsonaro, sete de seus aliados próximos, entre ex-ministros e altos funcionários do governo. Os réus enfrentarão julgamento por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e formação de organização criminosa armada.

A denúncia tem como base, entre outras provas, o testemunho do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mauro Cid colaborou com as investigações, fornecendo evidências cruciais sobre o suposto plano golpista.

O julgamento do ex-presidente deve ser um marco na história política do Brasil, com possíveis repercussões no cenário nacional e internacional. (A Notícia Portal/ Foto Saulo Cruz – Agência Senado)