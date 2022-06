Comissão de Saúde fortalece projeto de Eletrocardiograma no Pará

Com o intuito de promover a prevenção de doenças cardiovasculares e ampliar o acesso da população aos exames cardiológicos, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) vem trabalhando ao longo dos anos para apoiar e fortalecer ações de saúde pública em todo território paraense.

Nesse sentido, o presidente da comissão, deputado Dr. Jaques Neves e médico cardiologista, destinou emendas de mais de R$ 520 mil reais para fortalecer o Programa de Eletrocardiograma Por Todo o Pará, em convênio com o governo estadual para ampliar a cobertura do serviço em diversos municípios paraenses.

O exame é fundamental na prevenção de doenças cárdio e cerebrovasculares para pacientes com comorbidades como a hipertensão e diabetes que precisam realizar o exame anualmente, segundo o que determina a portaria 1631/2015 do Ministério da Saúde.

Os exames cardiológicos ou cardiovasculares consistem em um grupo de análises que ajudam o médico a avaliar o risco de ter ou desenvolver problemas cardíacos e circulatórios, como insuficiência, arritmia, infarto e outros.

O parlamentar destaca a importância do projeto para a saúde cardiovascular da população.

“Saúde é prioridade no nosso mandato e, por isso, para este projeto, destinei emenda parlamentar na ordem de R$520 mil. Dessa forma, o nosso estado avança na prevenção de doenças cérebro cardiovascular, garantindo os cuidados adequados para a nossa gente”, destaca Jaques Neves.

O governador Helder Barbalho, afirmou que “essa parceria vai ampliar a cobertura dos exames, fortalecendo o atendimento em saúde para cuidar do coração das pessoas. Com isso, estamos viabilizando que cerca de 63 municípios possam ter exames de eletrocardiograma, para avançar na prevenção da saúde de pacientes cardiológicos que estejam com sintomas e, dessa forma, vamos atender nesta especialidade”.

Fonte: Alepa