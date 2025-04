Sistema de Rastreabilidade Bovídea avança em cidades de Carajás e Araguaia com capacitação de produtores e técnicos

O Programa Pecuária Sustentável do Governo do Pará chegou à região de Carajás, promovendo capacitações sobre o Sistema de Rastreabilidade Bovídea do Pará (SRBIPA). O evento principal ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, reunindo mais de 200 produtores rurais e capacitando 40 Operadores da Rastreabilidade (OPRs) para atuar na identificação individual de bovinos e bubalinos.

A iniciativa, liderada pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), busca aumentar a produtividade e qualidade da carne paraense, garantindo responsabilidade social e ambiental na pecuária. “Estamos unindo esforços do setor público e privado para fortalecer uma das principais atividades econômicas do estado, priorizando a sustentabilidade e a agricultura familiar”, destacou Jamir Macedo, diretor-geral da ADEPARÁ.

Os profissionais capacitados atuarão em seis municípios da região: Floresta do Araguaia, Bannach, Rio Maria, Xinguara, Sapucaia e Canaã dos Carajás. O gerente regional de Xinguara, Deyveson Bastos, ressaltou a importância do treinamento: “Os OPRs terão um papel essencial na implementação e gestão do programa no SIGEAGRO.”

Com um rebanho de 26 milhões de cabeças, o Pará pretende garantir transparência e rastreabilidade na cadeia da pecuária, identificando individualmente os bovinos em trânsito até dezembro de 2025 e todo o rebanho estadual até 2026. Pequenos produtores, com até 100 cabeças, já podem aderir ao programa nas unidades locais da Adepará, recebendo gratuitamente os brincos de identificação do SRBIPA.

Expansão para outras regiões:

Além de Canaã dos Carajás, a Adepará já promoveu encontros e capacitações em Marabá, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Piçarra, Redenção e Xinguara. Segundo Barbra Lopes, gerente de rastreabilidade da ADEPARÁ, a primeira fase do programa prioriza as regiões sul e sudeste do estado, onde estão os 15 maiores municípios produtores de gado. A partir de abril, a ação seguirá para o Baixo Amazonas e nordeste do Pará.

O evento em Canaã contou com o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural e Sindicato Rural do município. O produtor Adair Pereira dos Santos, pioneiro na adesão ao programa, acredita nos benefícios da tecnologia: “Mesmo sem dominar a tecnologia, sei que ela pode melhorar nosso trabalho no campo. E eu aposto nisso”.

Com iniciativas como essa, o Pará reforça seu compromisso com uma pecuária produtiva e sustentável, beneficiando produtores e garantindo mais qualidade à carne paraense. (A Notícia Portal com informações de Rosa Cardoso – Adepará/ Fotos: Divulgação)