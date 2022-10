Simone Tebet declara apoio a Lula no 2º turno

“Compromisso com a democracia”, disse a emedebista.

Terceiro lugar na corrida presidencial do primeiro turno, Simone Tebet (MDB) anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (5), a ex-candidata criticou a campanha por voto útil, mas disse que Lula tem “compromisso com a democracia”.

– Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar as suas propostas completas, depositarei nele o meu voto porque reconheço nele o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente – declarou.

A emedebista quis frisar que apoio ao petista não é por adesão.

– Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos – afirmou.

– Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social e minhas preces por uma campanha de paz – finalizou.

A aliança foi selada mais cedo, quando Tebet reuniu-se com Lula em um almoço na casa da ex-senadora Marta Suplicy, em São Paulo. (A Notícia Portal / com informações de Pleno News).