Silvânia Aquino deixa a banda Calcinha Preta em meio à polêmica

A cantora Silvânia Aquino pegou os fãs de surpresa ao anunciar a saída da banda Calcinha Preta na noite da última segunda-feira (10), após 23 anos de trabalho. O grupo vai seguir os trabalhos com shows e aparições com Daniel Diau, Bell Oliver e O’hara Ravick.
O desligamento foi oficializado com uma nota publicada no perfil do Instagram da artista. “A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, 0 lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com 0 maior respeito e gratidão. A todos que torceram e continuam torcendo por mim, deixo aqui o meu muito obrigada”, escreveu.
“Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão. A história não para por aqui!”, completou, indicando que vai seguir em carreira solo.
Essa não é a primeira vez que Silvânia deixa a banda Calcinha Preta, ela entrou no grupo em 2000 e saiu em 2016, onde formou o grupo Gigantes do Brasil e a dupla Silvânia & Paulinha, ambos com colegas da banda original. O retorno ocorreu em 2018 e, de lá para cá, seguiu apenas na Calcinha Preta.
Qual o motivo da saída de Silvânia da Calcinha Preta? Segundo informações de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Silvânia e a cantora O’hara Ravick, que entrou substituindo Paulinha Abelha após a morte da cantora, se intensificaram nos bastidores. Além das brigas, as duas se evitavam longe das câmeras e dos palcos. Silvânia Aquino, inclusive, não esteve em dois shows do grupo nas últimas semanas, em Itinga (MA) e Massaranduba (PB), sem aviso ou justificativa ao grupo e fãs. (A Notícia Portal com informações do Portal I Bahia/ Fotos/ Redes Sociais)