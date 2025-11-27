Codec promove Curso de Atração de Investimentos e Negócios para servidores de Redenção

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codec), promoveu a etapa introdutória do Curso de Atração de Investimentos e Negócios para servidores da Prefeitura de Redenção, município da região Sul. A formação abriu um ciclo de preparação técnica voltado ao fortalecimento da gestão pública e à criação de um ambiente favorável a novos empreendimentos.

A atividade apresentou os fundamentos que orientam a metodologia da Codec no apoio ao investidor, abordando competitividade territorial, qualificação institucional, infraestrutura essencial, articulação entre secretarias e fatores que influenciam decisões empresariais. Os participantes discutiram planejamento de longo prazo, organização de dados, portfólio econômico, prospecção ativa e atendimento ao investidor.

Durante a etapa prática, os servidores analisaram uma matriz numérica que destacou prioridades para o desenvolvimento do município. A educação apareceu como a principal força indutora, seguida da qualidade do comércio e serviços locais. No conjunto das vulnerabilidades, a infraestrutura foi identificada como o maior desafio, junto da necessidade de ampliar incentivos para instalação de mais indústrias. Os participantes também apontaram oportunidades em setores ainda pouco explorados, como resíduos e saúde, além de alertarem para ameaças relacionadas à falta de insumos e questões de logística. A síntese dessas percepções orientará as próximas etapas do planejamento.

Importância do planejamento – Ao abrir o encontro, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Redenção, Gilmário Fontenelle, afirmou que o município inicia uma etapa importante e decisiva para sua estruturação estratégica. “Estamos iniciando um ciclo importante para estruturar Redenção de forma moderna, eficiente e preparada para competir por investimentos. Esse processo, que estamos construindo em parceria com o governo do Estado, através da Codec, é essencial para qualificarmos a gestão municipal e ampliarmos nossa capacidade de dialogar com empresas e transformar oportunidades em resultados concretos”, disse o secretário.

Sobre a presença de representantes das secretarias que compõem o Conselho de Desenvolvimento Econômico na atividade de capacitação oferecida pela Codec, Gilmário Fontenelle informou que “reunimos aqui as secretarias que integram o Conselho porque vocês têm um papel decisivo nesse processo. Não é apenas fiscalizar, mas construir conosco o planejamento que vai orientar o desenvolvimento do município para os próximos anos. Precisamos de um plano de trabalho consistente, capaz de projetar Redenção para o futuro.”

O secretário reforçou que a capacitação ajuda a fortalecer a base técnica interna da Prefeitura. “Nosso desafio é organizar informações, alinhar as secretarias e preparar Redenção para avançar com mais segurança, eficiência e competitividade”, frisou.

Análise econômica e apoio ao município – O assessor da Diretoria de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, destacou a força econômica do município e a necessidade de fortalecer a articulação institucional. “O potencial econômico de Redenção é muito grande. Em 2024, o município exportou quase 800 milhões de dólares, com mais de 30% destinados à China. Essa conexão revela a importância estratégica da região”, informou.

Segundo ele, a atuação conjunta trará resultados mais sólidos. “O trabalho integrado é fundamental para consolidar oportunidades e fortalecer a capacidade de desenvolvimento do município”, afirmou Evandro Diniz. A gerente de Desenvolvimento e Estudos Econômicos da Codec, Aline Tavares, disse que a formação marca o início de uma jornada de fortalecimento institucional, destacando que “nosso papel é apoiar a Prefeitura, organizar informações estratégicas e ajudar o município a estar tecnicamente pronto para dialogar com investidores”.

Integração – A capacitação reuniu servidores de diferentes áreas da administração municipal, reforçando a integração entre as secretarias. Para Cainan Valadares Chaves, médico veterinário da Secretaria de Agricultura, a atividade destacou prioridades estruturantes. “Após essa etapa, fica evidente que Redenção precisa melhorar a infraestrutura e reforçar a segurança pública.”

O servidor José Lúcio da Mota, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ressaltou a importância do trabalho coletivo. Segundo ele, “o mais relevante é o esforço conjunto de todas as secretarias e o levantamento das demandas e oportunidades. Esse diagnóstico articulado ajuda Redenção a avançar com mais organização.”

Próximas etapas – Agora, será programada a aplicação da segunda etapa do programa de capacitação, a ser conduzida pela Diretoria de Atração de Investimentos e Negócios, que representará uma formação intensiva, com duração média de três dias, aprofundando os conteúdos da fase inicial por meio de estudos aplicados, atividades práticas e construção conjunta de estratégias para posicionar o município como destino competitivo.

A etapa realizada na manhã desta quarta-feira, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, estabeleceu a base técnica para a continuidade do programa, reforçando o compromisso do Governo do Pará, por meio da Codec, com o crescimento econômico e a transformação sustentável do sul e sudeste do Estado. (A Notícia Portal com informações de Thais Menezes/ Codec/ Fotos: Divulgação Agência Pará)