SÃO FÉLIX DO XINGU- Polícia prende acusados de matar personal trainer

Investigações feita pela Superintendência Regional de Polícia Civil do Alto Xingu, no sul do Pará, levou para a cadeia três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de personal trainer.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (22), e foi efetuada por policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu.

O trio é acusado de envolvimento na morte de Divino Pereira Fontenelle, que foi assassinado a tiros no dia 17 de abril deste ano dentro da residência dele.

A polícia não revelou qual foi a participação dos suspeitos no crime que chocou a população de São Félix do Xingu, devido a vítima ser considerada como uma pessoa bem relacionada na cidade onde atuava como instrutor de uma academia.

No dia do crime, a vítima, ao perceber a presença do atirador, ainda tentou fugir mas foi alvejado com disparos de arma de fogo nas costas.

A prisão ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da cidade de São Félix do Xingu. (Dinho Santos)