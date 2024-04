Saiba o que fazer em caso de quedas de fiação elétrica sobre o carro

Apesar de serem instalados com toda a segurança e normas exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as fortes chuvas e a queda de árvores sobre a fiação, além de abalroamento, facilitam o rompimento dos fios de alta tensão nas ruas e, em alguns casos, em cima de carros, com motoristas e passageiros na parte interna. Nessa hora é preciso saber agir da forma correta para evitar fatalidade.

Confira as dicas da Equatorial para agir com segurança:

– Se um cabo de energia cair sobre o carro, o motorista deve permanecer no veículo e ligar para os Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).

– Como há grandes chances de o veículo estar energizado, a pessoa não deve tocar nas partes metálicas e nem na parte de fora do carro.

– É importante que ninguém se aproxime do veículo para tentar ajudar, pois há riscos de choque elétrico.

– A orientação é que quem está fora do carro, fique, no mínimo, 10 metros de distância do veículo atingido;

– Se o carro começar a pegar fogo, o motorista e os passageiros deverão sair com os dois pés, encostando igualmente, no chão, sem tocar na parte de fora do veículo. E, ao invés de caminhar, as pessoas deverão arrastar os pés, juntos, ou dar pequenos pulos também com os pés juntos, até ficarem a pelo menos 10 metros de distância do carro;

– Vale reforçar que, manter um pé de cada vez no chão aumenta as chances de choque.

Conforme o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Marcelo Martins, quando os cabos de energia ficam pendurados ou caem diretamente no chão, ninguém deve se aproximar deles, já que qualquer contato pode ser fatal. “É preciso que a Equatorial Pará seja contactada imediatamente, pois somente profissionais autorizados pela distribuidora devem fazer intervenções na rede elétrica”, explica.

Entre os procedimentos de segurança a serem seguidos nestes casos estão:

– A pessoa deve se afastar do local, imediatamente, e entrar em contato com a Equatorial;

– Jamais se deve tocar no cabo, sob nenhuma hipótese.

– Não deixe que outras pessoas ou animais se aproximem;

– Não utilize nenhum objeto, seja de madeira ou metal, para afastar o fio partido;

– Isole a área e acione a Equatorial Pará, pelo 0800 091 0196. (A Notícia Portal/ Equatorial)