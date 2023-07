ROTA VERÃO 2023: JOELMA E MAX & LUAN SERÃO AS ATRAÇÕES DO PRÓXIMO FIM DE SEMANA NA PRAIA DO PONTÃO, EM XINGUARA.

O show mais aguardado em Xinguara, acontece nesta sexta-feira (21) no palco da Praia do Pontão, o show de Joelma. Artista paraense que consolidou sua carreira nacionalmente. A cantora, compositora, dançarina e coreógrafa é uma das maiores atrações do veraneio este ano em Xinguara e a expectativa é que tenha um grande número de público xinguarense e de toda a região.

No sábado (22), haverá outro grande show nacional, a dupla sertaneja Max e Luan se apresentarão no Palco do Pontão, garantindo a diversão do público. Eles são as vozes de grandes sucessos como: “Vestido Coladinho”, “Proibido Recair”, Channel” e outros.

O último fim de semana foi marcado pelo show de Barbara D’lux. E A DUPLA SERTANEJA Cleber e Cauã. A programação tem gerado bastante satisfação ao público.

Após esse fim de semana, Com Joelma e a dupla Max e Luan, a programação segue com:

Dia 28 – Mega show do rei do Piseiro:

Washington Brasileiro.

Dia 29 – O show é com eles:

Nicácio Oliveira, Edvan Viola, Karol Arraes e Leandro Kennedy.

