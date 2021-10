Helder entrega benefício habitacional em Jacundá e autoriza reconstrução de trecho da PA-150

Era meio-dia desta quarta-feira (6) quando o governador Helder Barbalho (MDB) chegou a Jacundá, no sudeste do estado, recepcionado pelo gestor municipal, Itonir Tavares (PL), e recebido por lideranças políticas e sociais do município, no pátio de um posto de combustíveis. Durante a visita, ele promoveu a entrega de cheques do Programa Sua Casa, além de assinar projetos voltados para a infraestrutura local.

Ao todo, um grupo de 40 famílias jacundaenses foram beneficiadas. O programa habitacional do governo do estado visa ajudá-los a ter moradias em melhores condições. O benefício concedido, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), é de até R$ 21 mil. Todos os valores são calculados levando em consideração uma tabela técnica. Para o presidente da Cohab, Orlando Reis, a iniciativa melhora os índices habitacionais em todas as regiões paraenses.

Ao lado de Itonir Tavares, o governador ainda assinou ordem de serviço oficializando uma obra de pavimentação que cobrirá quatro quilômetros e 22 ruas do município, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). Eles percorreram um trecho da pavimentação, conversando com moradores e parabenizando a equipe da empresa responsável pela obra.

“Nós, hoje, assinamos o início de uma obra de pavimentação nas ruas de Jacundá, onde o povo sofria com a poeira e com a lama. Uma parceria entre o governo do Pará e a prefeitura, por meio do Programa Asfalto Por Todo Pará, vai trazer mais infraestrutura,” destacou Helder Barbalho.

Também na ocasião, o governador do Pará assinou um convênio para a reconstrução da feira municipal – um espaço utilizado por dezenas de vendedores e moradores que compram diariamente no local. O investimento na obra é de mais de R$ 4 milhões.

Por fim, a rodovia estadual PA-150, uma das mais importantes da malha viária do estado, começa a receber requalificação em 54 quilômetros. Helder Barbalho visitou a sede municipal de Jacundá, onde foi assinada a ordem de serviço para o início do projeto. A obra vai beneficiar o trecho entre o Km-231 (ponte sobre o Igarapé Mojuzinho) e o Km-285 (ponte sobre o Igarapé Gavião).

(Com informações Zé Dudu)