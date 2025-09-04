Roberto Paulinelli recebe convite oficial das mãos do prefeito Valber para participar da Cavalgada de Bannach

O proprietário do Grupo Frigorífico Rio Maria, Roberto Paulinelli, recebeu na manhã desta quinta-feira (4) a visita do Prefeito de Bannach Valber Milhomem (União Brasil), que estava acompanhado do empresário Derlane Desiderio.
O encontro teve como objetivo convidar o empresário para participar das programações do aniversário de 32 anos do município, em especial da Cavalgada que acontece dia 4 de outubro.
A programação contará com a participação de comitivas de Bannach e municípios vizinhos. A comitiva do Frigorifico Rio Maria (Haras Santo Reis) com o seu plantel de Muares de alta linhagem que é referência no Brasil e internacionalmente, abrilhanta ainda mais os desfiles ruralistas que acontecem na região.
Para o prefeito, a presença de Roberto Paulinelli, referência no agronegócio regional, valoriza ainda mais as celebrações do aniversário da cidade, “O Paulinelli é uma referência no empreendedorismo do agronegócio, a sua participação engrandece o nosso evento”, explicou Valber.
As festividades do aniversário de Bannach, contará com grandes atrações nacionais, incluindo a dupla sertaneja Gino & Geno, Bio do Piseiro e Gerson Rufino. Além do rodeio profissional, também acontecerá a queima do alho; Motocross com a etapa regional do Alto Xingu; Miss Bannach, entre outras atrações. (A Notícia Portal)