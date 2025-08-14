Rio Maria sedia 1º Congresso Anual da Agricultura Familiar no dia 29 de agosto

O município de Rio Maria, na região Araguaia Paraense, realizará no próximo dia 29 de agosto o 1º Congresso Anual da Agricultura Familiar, com o tema “Fortalecendo raízes, cultivando o futuro”. O evento será no Ginásio de Esportes Dr. Elias Filus Bay, a partir das 7h, reunindo agricultores, técnicos, gestores públicos, instituições financeiras e representantes de órgãos de fomento.

A programação contará com a presença da prefeita Márcia Ferreira (MDB), do vice-prefeito Paulinho Barros (MDB), do secretário municipal de Agricultura, Isaias Brito Silva conhecido como Irmão Comandante, de Décio Matos Técnico Agropecuário e do Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca do Pará (Sedap), Dr. Giovanni Queiroz.

O congresso tem como objetivo definir a agenda anual do Programa da Transformação Socioeconômica a partir da Agricultura Familiar, estabelecendo cadeias produtivas prioritárias e metas para o crédito rural, envolvendo agentes financeiros, assistência técnica e produtores, informou Décio Matos.

A programação inclui palestras técnicas sobre cadeias produtivas selecionadas, como cacau, abacaxi, leite, avicultura, piscicultura e hortaliças; debates entre produtores e especialistas; além de recepção de demandas de financiamento e assinatura do termo de compromisso anual entre a Prefeitura de Rio Maria, empresas de assistência técnica e instituições financeiras.

Entre os convidados, estão Banpará, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob Aracoop, Bradesco, Emater-Pará, Adepará, Semas, Incra, Senar e empresas privadas de assistência técnica. O evento integra o programa Territórios Sustentáveis e busca fortalecer a agricultura familiar como motor de desenvolvimento econômico e social da região. (Roney Braga A Notícia Portal/ Art e Fotos: Divulgação)