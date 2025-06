Acidente Fatal na BR-155 em Sapucaia: motociclista morre após colidir com caminhão

Na manhã deste sábado (28), um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na BR-155, Km 131, nas proximidades da entrada da vicinal que dá acesso ao distrito de Placa São Francisco, no município de Sapucaia, sul do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 17° BPM foi acionada por populares por volta das 10h33min e se deslocou imediatamente ao local. Ao chegar, a equipe confirmou a veracidade dos fatos e constatou o óbito do condutor da motocicleta, identificado como Luciano Odorico da Silva, que pilotava uma moto de placa OSZ-1107.

Segundo testemunhas, Luciano colidiu na parte traseira de um caminhão baú tipo câmara fria, de placa AYK-5J01, após tentar realizar uma ultrapassagem. O motorista do caminhão, Josué Quevedo Mello, permaneceu no local e prestou esclarecimentos. Uma ambulância de Sapucaia já estava presente e confirmou o falecimento da vítima.

A Polícia Militar sinalizou a via para evitar novos acidentes e acionou a Polícia Civil de Xinguara e a funerária, que chegou por volta das 11h40min para remover o corpo. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde o caso será investigado.

O acidente foi registrado durante a Operação Saturação, sob o comando do Cel QOPM Formigosa, comandante do CPR XII. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)