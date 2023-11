Imprudência gera grave acidente entre caminhão e carro na BR-155

Um acidente registrado na madrugada de domingo (5), entre um caminhão e um carro mobilizou uma equipe da Polícia Militar do 84º Pelotão Destacado de Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com a polícia, a colisão aconteceu na saída de Rio Maria sentido a Redenção, quando um caminhão trafegava com os faróis apagados e na contramão, provocando a colisão.

Na batida o carro de passeio saiu da pista e foi parar em uma área de pasto a margem da rodovia federal.

Uma equipe da SAMU foi acionada e prestou atendimento as vítimas que foram levadas até um Hospital de Rio Maria. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)