Rio Maria: PM prende arrombador e receptador

Na tarde desta quinta-feira (2 ), Policiais Militares do 84º Pelotão Destacado da Policia Militar de Rio Maria, no sul do Pará, prendeu o indivíduo Elves Presley Gonçalves dos Santos, acusado de furto a residência.

Primeiro, a PM foi informada de que um furto tinha ocorrido em uma residência no Jardim Paraiso, e que o suspeito do furto seria um vizinho da vítima. Durante diligências, o acusado foi localizado e preso em flagrante.

Questionado sobre o furto, ele confessou aos policiais que havia furtado objetos da casa de seu vizinho, e que havia vendido os objetos para uma loja de moveis da cidade.

No estabelecimento comercial, os agentes encontraram os objetos furtados sendo, 02-Bicicletas infantil, 01-Sanduicheira, 01-Botijão de Gás e 01-Tanquinho de lavar Roupa.

Elves Presley que já tem várias passagens na Polícia pelo mesmo crime, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, junto com o material apreendido e o receptador. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)