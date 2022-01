RIO MARIA: Durante parto mulher tem intestino perfurado e morre cinco dias após

A família da Jovem Giselia Pereira dos Anjos (27), moradora na avenida 10, N. 1119 no bairro Cascalheira em Rio Maria – até agora não conseguiu entender o que aconteceu durante o seu parto realizado no dia 29 de dezembro último no hospital do município. Após a cesariana Giselia passou a reclamar de fortes dores, e morreu cinco dias depois, especificamente no dia 3 de janeiro de 2022, às 21h30min, após dar entrada no sistema de emergência do Hospital Regional em Redenção com situação agravada.

FATO: No boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia civil de Rio Maria, Hiago Ferreira dos Anjos – irmão da vítima, relata que Giselia foi levada ao hospital em Rio Maria no dia 29 de dezembro para dar luz a uma criança, e que seu parto foi feito no mesmo dia pelo médico José Aimirim Ferreira, “Após o parto, mesmo reclamando de fortes dores – no dia 31 o médico Dr. José Aimirim, mandou levar minha irmã para casa; além das dores que ela reclamava, a sua barriga inchava de forma acelerada, por isso no dia seguinte levamos ela de volta ao hospital”, disse Hiago dos Anjos para a reportagem do A Notícia Portal.

Segundo depoimentos da família, Giselia teve seu intestino perfurado. Relatórios emitidos pelo hospital de Rio Maria e Hospital Público Regional do Araguaia em Redenção, consta que foi identificado peritonite fecal por lesão ‘perfurativa pós-cesariana’ no ceco, sendo necessária a realização de lavagem exaustiva e confecção de colostomia. “Outro médico ainda chegou a realizar uma cirurgia de limpeza e retirou cerca de seis litros de fezes e líquidos do interior da barriga da minha irmã”, disse um irmão da vítima em depoimento à Polícia. Mas as providências tomadas as pressas não conseguiram evitar a morte da jovem.

SILÊNCIO: A morte de Giselia aconteceu dia 3 de janeiro, mas somente hoje, após 8 dias, o fato está sendo publicado. Em Rio Maria, nenhum canal de comunicação divulgou o ocorrido, não se sabe se por medo ou omissão. Os portais de notícias e emissora de rádio da cidade não falaram sobre o assunto. Na polícia os procedimentos estão sendo feitos sob responsabilidade do delegado de Polícia Civil, Luiz Alberto Lima de Almeida Junior.

JUSTIÇA: Revoltados e pedindo justiça, os irmãos José Rony, Hiago dos Anjos e o esposo de Giselia, Douglas Pereira se dedicam a buscar informações afim de pedir na justiça que o médico José Aimirim Ferreira e o município sejam responsabilizados. “A dor pela perda de nossa irmã é impagável, mas acredito que todo ciclo ruim um dia tem que passar e esse médico tem um robusto histórico de erros, negligência e intimidação a pacientes; nós só queremos justiça”, disse José Rony. O recém-nascido passa bem e está aos cuidados dos avós e do pai, ele foi registrado com o nome de Gabriel dos Anjos Pereira.

(A Notícia Portal – Rio Maria, PA)