Redenção: Uso de máscara no município torna-se facultativo

O prefeito Marcelo Borges da cidade de Redenção, no sul do Pará, publicou na manhã desta terça-feira 19, o Decreto Nº 029 que torna facultativo o uso de máscara no interior de ambientes e estabelecimentos abertos e fechados no município

A medida é baseada em dados científicos e estatísticos que apontam acentuada diminuição dos casos de covid-19 no município de Redenção, onde não há registros de pessoas contaminadas com a Covid-19 nos postos de saúde e internações em hospitais da rede pública e particular no município nos últimos dias. Mesmo com a adoção da flexibilização do uso da máscara, o secretário João Lúcio ressalta a importância da população em manter os cuidados preventivos e higiênicos necessários e de cumprir o esquema vacinal “É muito importante que as pessoas continuem com os cuidados necessários e tomem a vacina’’ ressalta João Lúcio.

O decreto estabelece que as campanhas e ações de incentivo a vacinação e os cuidados devem ser mantido. Já nos hospitais, nas clinicas medicas e odontológicas, postos de saúde e laboratórios de análises clínicas, o uso de máscara deverá ser respeitado.

Nas redes sociais a grande maioria dos internautas se manifestaram favorável a liberação do uso de máscara e a publicação do decreto.

Fonte: Fato Regional