REDENÇÃO REALIZA SEMINÁRIO SOBRE COOPERATIVISMO E CRÉDITO

A Prefeitura de Redenção foi parceira no Seminário de Cooperativismo e Crédito que faz parte do Programa Cidade Empreendedora, que está sendo executado em Redenção até o final de 2024.

No evento desta quinta-feira (30/11) foram apresentadas à estrutura de uma cooperativa, as vantagens com relação à comercialização dos produtos e acesso a linhas crédito.

O programa é composto por um conjunto de soluções que promovem a melhoria do ambiente de negócios e movimentam a economia local.

Além do SEBRAE e Prefeitura Municipal de Redenção, estiveram presentes BANPARÁ, SICREDI e BASA.

Público alvo são as associações, cooperativas, grupos de empreendedores e entidades bancárias. (A Notícia Portal/Ascom/Prefeitura de Redenção).