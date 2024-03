REDENÇÃO: Prefeito Marcelo participa de mobilização em Brasília pela manutenção da redução da alíquota previdenciária”

O Prefeito de Redenção (PA), Marcelo Borges, marcou presença na mobilização municipalista realizada em Brasília, nesta quarta-feira (06), promovida pela Confederação Nacional de Municípios que teve o objetivo de manter a redução da alíquota previdenciária.

“Não abriremos mão dessa conquista. Queremos manter essa redução de 20% para 8%. Essa é nossa posição”, citou o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski.

Centenas de gestores municipais presentes protestam pela manutenção de uma conquista municipalista que foi a redução da alíquota previdenciária para pelos municípios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Estamos aqui em Brasília para unir forças e buscar soluções que beneficiem nosso município. Acredito na relevância de um esforço coletivo para superarmos os desafios que enfrentamos. Em conjunto, podemos construir um futuro mais promissor para todos os municípios”, disse o Prefeito de Redenção, Marcelo Borges.

A expectativa é que o governo coloque os municípios no mesmo patamar das empresas privadas com a aprovação do Projeto de Lei 493/2024 que propõe desonerar parcialmente a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e dá outras providências.

“Os municípios têm mais de 7 milhões de servidores e emprega tanto quanto a iniciativa privada. Por que lá pode essa redução e para os municípios não?”, questionou Ziulkoski.

O Presidente da CNM convocou ainda nova mobilização para o dia 26 de março. Após aprovação por parte dos gestores municipais presentes, a manifestação ficou confirmada. (A Notícia Portal/Prefeitura de Redenção)