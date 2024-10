REDENÇÃO: Prefeito eleito, Dr. Rener e equipe de transição se reúnem com Ministério Público.

No final da tarde desta terça-feira (15), uma importante reunião aconteceu na sede do Ministério Público em Redenção, com a presença do prefeito eleito Rener Santana de Miranda ‘Dr. Rener’ (PRD), dos membros da comissão de transição que vai receber a prefeitura da atual gestão e do promotor de Justiça Jairo do Socorro, que foi o autor do convite para o encontro.

O objetivo do Promotor Jairo do Socorro, foi recomendar ao prefeito eleito e a comissão de transição, que todos os atos do processo de transição sejam informados ao órgão a fim de garantir supervisão adequada e preventiva das ações a serem tomadas.

Dr. Rener destacou a importância de um processo transparente e colaborativo com as instituições e disse que sua equipe está comprometida em manter o Ministério Público informado de cada etapa da transição. Dr. Rener disse ainda que a sua gestão será pautada pela transparência, e que essa parceria com o MP é fundamental para assegurar uma governança ética e responsável desde o início.

Na reunião também foram discutidos outros pontos relevantes para a futura gestão, incluindo uma pauta prioritária que será um dos focos do governo. “Queremos, desde já, trabalhar de maneira clara e objetiva. Esse alinhamento com o Ministério Público é um passo importante para garantir que todas as ações da nossa administração sejam conduzidas dentro da legalidade e do interesse público”, disse Dr. Rener. (A Notícia Portal / da redação)