REDENÇÃO: Polícia Civil prende em flagrante responsável por esfaquear e roubar mototaxista

A vítima teve sua motocicleta e celular levados violentamente, após receber diversos golpes de faca.

Na tarde desta segunda-feira (12), a Delegacia de Homicídios de Redenção, sob coordenação da Superintendência Regional/13ª RISP, com apoio do NAI/Redenção, localizou no setor Planalto e prendeu em flagrante o nacional Kevison Irlan Lopes de Sousa pelo crime de Latrocínio, na forma tentada.

Na noite do último sábado (10), a vítima Luiz Maranhão Vieira Filho, mototaxista, teve sua motocicleta (FAN CG 150 start, preta, ano 2015) e celular levados violentamente, após receber diversos golpes de faca, em razão dos quais ficou ferido gravemente.

Até o momento, as investigações apontam que a vítima foi atraída por um suposto cliente, para fazer uma “corrida”, após o que foi surpreendida por diversos golpes de faca, quando já estavam distantes cerca de 12 km de Redenção, numa vicinal à PA-287 que liga Redenção à Conceição do Araguaia.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Redenção, gravemente ferida, tendo, felizmente, resistido às lesões, mas ainda se encontrando internada e sob cuidados.

Após os fatos, policiais civis da Depol, da DH e do NAI diligenciaram ininterruptamente, tendo logrado êxito não só em identificar o nacional Kevison Irlan como autor dos fatos, bem como em localizá-lo e prendê-lo, ainda em flagrante delito, enquanto se escondia na casa de uma namorada. A motocicleta da vítima também foi encontrada e recuperada.

As diligências continuam para apurar a participação de possíveis comparsas. (A Notícia Portal / com informações da Polícia Civil).