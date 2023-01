Redenção-PA recebeu o Selo Diamante em transparência pública do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA)

O prefeito Marcelo Borges, acompanhado do Secretário de Governo e Gestão Manoel Marinho, esteve nesta quarta-feira (25) em Belém na solenidade do O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA). E foi atribuído a Redenção o selo Diamante, o município foi classificado no maior nível da transparência pública nos portais dos Poderes e órgãos fiscalizados.

Projeto Nacional de Transparência Pública tem vigência de maio de 2022 a novembro de 2022, abrangendo os portais públicos do executivo e legislativo dos Municípios do Pará. Os critérios para avaliação, estão estabelecidos pelas Resoluções Atricon n.º 09/2018 e 01/2022.

A avaliação tem o objetivo de estimular as prefeituras a manterem continuamente a transparência das suas contas, independentemente de solicitações em portais públicos de transparência.

