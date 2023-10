“Redenção: Gestão Transforma Segurança com o Melhor Vídeo Monitoramento do Estado”

Redenção, localizada no sul do Pará, tem a melhor segurança de vídeo monitoramento para se viver e isso é graças ao empenho do Prefeito Marcelo Borges que apoiou o projeto de instalação de câmeras, gravadores e software de ponta para monitorar ruas, avenidas e diversos locais públicos da cidade.

“É gratificante fazer parte de um projeto que o Prefeito Marcelo Borges preocupado com a segurança da população de Redenção fez o investimento necessário. Hoje posso afirma que Redenção tem a melhor segurança de vídeo monitoramento do estado”, enfatizou Pedro Rodrigues (Parazinho), diretor do GGIM.

O sistema de monitoramento com câmeras que foi instalado há um ano e oito meses, funciona dentro do Gabinete de Gestão Integrado Municipal (GGIM) 24 horas por dia e conta com oito operadores.

“Esse serviço tem nos auxiliado muito nas investigações e na elucidação de crimes. A Polícia Civil atua pós-crime e essa ferramenta veio nos auxiliar”, cita o Delegado Superintendente da Polícia Civil do Araguaia Paraense, Dr. Luiz Antônio.

Com as câmeras é possível verificar os carros que entram e saem do perímetro urbano, por meio das câmeras instaladas nos acessos da cidade; observar qualquer tipo de problemas relacionados ao uso e tráfico de drogas nos principais pontos da cidade.

“A Polícia Civil sempre solicita imagens do sistema de monitoramento para realizar o serviço investigativo e sempre foi atendida”, disse o delegado de Polícia Civil, Flávio Ramos.

“É o trabalho da Polícia Militar fazer abordagens de veículos suspeitos, pois nunca se sabe quem está lá dentro. O serviço de vídeo monitoramento auxilia o nosso trabalho”, pontuou o Capitão PM Farias. (A Notícia Portal/ Ascom/Prefeitura de Redenção).