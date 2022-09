Um homem morreu em acidente com a motocicleta em que pilotava na PA-287. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (28) na saída de Redenção para Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

A vítima ainda não identificada e também ainda não há maiores detalhes sobre a dinâmica do acidente. A moto que homem pilotava ficou com a frente destruída. Ele morreu no local. (A Notícia Portal / com informações de Native News Carajás).