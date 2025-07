Redenção lidera em aberturas de empresas na região Araguaia

O Pará registrou um crescimento expressivo na abertura de empresas no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, foram abertas 52.172 novas empresas, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), um aumento de quase 24% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o número foi de 42.247.

Além do alto número de novas empresas, o relatório aponta queda no número de empresas fechadas, que totalizaram 14.472 no período. Trata-se do menor número de encerramentos desde 2021, indicando não apenas o surgimento de novos negócios, mas também uma maior resistência das empresas já existentes, o que revela uma tendência de fortalecimento do ambiente empresarial e maior confiança dos empreendedores na economia estadual.

O presidente da Jucepa, Filipe Meireles, explica que o órgão segue trabalhando para estimular o empreendedorismo, desburocratizar processos e criar um ambiente mais atrativo para investimentos.

Conforme a Jucepa, esses números apontam para uma diversificação das atividades econômicas, com forte presença do setor de beleza, logística e comércio popular. No ranking municipal, Belém lidera com folga, com 13.145 empresas abertas. Em seguida, aparecem: Ananindeua com 5.058, Parauapebas com 2.946, Santarém com 2.761, Marabá com 2.582, Castanhal com 1.807, Altamira com 1.190, Redenção com 1.165, Canaã dos Carajás – 1.087, Paragominas – 853 e Barcarena com 841. (A Notícia Portal com informações da Agência Pará)