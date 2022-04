Redenção: Estado entrega recursos do ‘Sua Casa’ para mais de 200 famílias

Em uma grande ação para melhorar unidades habitacionais no município de Redenção, na região Sul, o Governo do Pará contemplou 213 famílias em situação de vulnerabilidade com recursos do Programa Sua Casa, nesta terça-feira (19). Na entrega dos cheques, o governador Helder Barbalho informou que o investimento ultrapassa R$ 1,7 milhão.

“Hoje nós estamos disponibilizando mais de R$ 1 milhão para o material de construção, para pagar o profissional da construção civil, como pedreiro e marceneiro. Peço que vocês usem da melhor forma esse benefício, para garantir que sejam felizes em um lar com mais estrutura”, orientou o governador.

Emocionada, Maria Marys dos Santos não conteve as lágrimas de alegria ao receber o benefício. A lavradora disse que agora vai construir uma residência melhor para toda a família. “A minha casa é de tábua, não tenho piso. Eu não dormi ontem à noite porque fiquei pensando no dia de hoje. Estou muito feliz por essa ajuda. Vou construir como sempre sonhei”, informou.

Durante o evento, Helder Barbalho anunciou, também, a assinatura de convênio com a prefeitura municipal que vai garantir melhorias ao aeroporto de Redenção. A parceria prevê a instalação da iluminação e de balizamento noturno. “O aeroporto da cidade é um equipamento importante para o deslocamento noturno em casos de emergência. Essa é uma demanda de muito tempo que Redenção vinha aguardando”, destacou o governador.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistros, como incêndio, enchente, vendaval e desabamento. O programa beneficia ainda idosos, famílias de pessoas com deficiência e outros segmentos que atendem aos critérios técnicos.

Em todas as regiões – O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), que administra o programa, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões desde 2019, garantindo melhorias às moradias e gerando renda para trabalhadores da construção civil. A estimativa da Companhia é que o programa beneficiou mais de 125 mil pessoas ao longo dos últimos anos.

Para se inscrever para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa.

Fonte: Agência Pará