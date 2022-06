REDENÇÃO: Convênio para balizamento noturno do aeroporto é assinado

Um sonho antigo dos redencenses se tornará realidade em breve, que é o balizamento do aeroporto de Redenção para voos noturnos.

O Prefeito de Redenção, Marcelo Borges, comemorou a assinatura do convênio do Governo do Estado para o balizamento noturno do aeroporto de Redenção. “Estávamos esperando por esse benefício há anos, mas agora se tornará realidade”, citou o Prefeito de Redenção, Marcelo Borges.

O convênio foi assinado pelo Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, durante abertura da Expo 2022. Os recursos são da Secretaria Estadual de Transportes com contrapartida da Prefeitura de Redenção.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Redenção/Pará