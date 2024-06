REDENÇÃO: CONGRESSO REUNE ESPECIALISTA DA CAUSA AUTISTA

Acontece nos dias 14 e 15 de junho, o 1° Congresso Sul Paraense de Transtornos do Neurodesenvolvimento. O evento será realizado no auditório da FESAR e traz uma grande variedade de especialistas da área para ampliar o conhecimento a respeito dos diversos transtornos que nos afligem. Além do transtorno do espectro autista (TEA), será abordado também sobre o TDAH, TOD, dislexia entre outros.

O objetivo do evento é promover o ensino de excelência sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, propagando conteúdo de qualidade e capacitando profissionais da saúde, professores e pais a lidarem com essas condições. Pensado especialmente para capacitar seu público-alvo, o congresso busca fortalecer o entendimento da multidisciplinaridade para o tratamento do transtornos.

De acordo com Hilda Klein, presidente da APAAR (Associação de Pais e Amigos Amor Azul) e uma das organizadoras do evento, essa é uma das maiores necessidades das mães atípicas. “Como mãe atípica e a maioria das mães, estou sempre buscando conhecimento, e junto com Mikaela e Yuri sonhamos em levar mais conhecimento para os profissionais, mas em especial para os pais, pois quanto mais informação, melhor para ajudar nossos filhos em suas dificuldades” explica Hilda.

Um dos organizadores, o psiquiatra Dr. Yuri Machado, ressalta que há uma grande aumento de diagnóstico dos transtornos, porém, há ainda uma defasagem nos tratamentos já existentes. O congresso surge para disseminar e atualizar as novas ferramentas para auxiliar os especialistas da área que atuam na nossa região. “Estamos valorizando os profissionais da região porque é preciso mostrar que existe trabalho sério sendo realizado aqui e que nem sempre é reconhecido”, acrescenta Machado.

O congresso está sendo organizado em parceria pela Clínica OMNI, Clínica Renascer de Rio Maria e APAAR. Mais informações através do telefone (94) 99111-7400 ou no perfil do Instagram @icongressosptnd.

(Portal A Notícia – Renê Valente)