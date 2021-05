REDENÇÃO: CAMPANHA BENEFICENTE SOU SOLIDÁRIO REALIZARÁ LIVE SHOW NESTA QUARTA-FEIRA (12)

Associação dos profissionais de Comunicação de Redenção (APCOM) e sociedade organizada através das entidades filantrópicas e beneficentes estão realizando a II edição da campanha Sou solidário. A campanha realizará uma live com presença do cantores Edu Braga, Gabriel Neto e cantores gospels locais. A estrutura técnica do evento online, terá a mesma qualidade vista em lives dos maiores artistas nacionais. Uma live musical, seguindo todos os protocolos sanitários.

Todas as doações serão revertidas para familias em situação de risco da cidade. A live acontece às 20h, dia 12 de maio, no canal do Youtube Sou Solidário. As doações em dinheiro podem ser feitas pelo Pix: 94 99154-3351 e as doações em alimentos, pessoalmente, podem ser entregues no endereço de qualquer veículo de comunicação de Redenção.